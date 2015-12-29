Кабмін нав'язав ОПЗ непотрібний кредит на 5 мільярдів – заступник генпрокурора

Кабінет міністрів України в грудні минулого року зобов'язав Одеський припортовий завод (ОПЗ) отримати в "Ощадбанку" кредит на суму 5 млрд грн для закупівлі газу в НАК «Нафтогаз України», хоча підприємство мало в своєму розпорядженні засоби, необхідні для закупівлі палива.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генерального прокурора, прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе.

Він нагадав, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживань службовими особами ПАТ «Одеський припортовий завод", а саме продажу продукції підприємства за значно заниженими цінами.

За словами Сакварелідзе, правоохороні органи отримані відомості про те, що розпорядженням Кабінету міністрів від 3 грудня 2014 року «Про заходи щодо стабілізації роботи ОПЗ» підприємство зобов'язали отримати в державному «Ощадбанку» кредит на суму 5 млрд грн. «За зазначені кошти підприємство також зобов'язали закупити за стовідсотковою передоплатою природний газ у НАК «Нафтогаз України», - написав він, додавши, що ці гроші були перераховані в Російську Федерацію для придбання сировини.

Прокурор також зазначив, що з допитів посадових осіб публічного акціонерного товариства випливає, що підприємство на той момент мало кошти для придбання природного газу в обсягах, необхідних для ведення господарської діяльності, і не мало потреби в позиці.

Крім того, за його словами, з отриманих документів встановлено, що в травні цього року державою в особі Фонду держмайна України до складу керівництва заводу введені і наділені повноваженнями управляти фінансовою і зовнішньоекономічною діяльністю особи, що раніше не мали відношення до його діяльності.

«Згодом саме вони уклали з новими іноземними фірмами ряд договорів про продаж продукції за цінами, що не відповідають ринковим. У тому числі 22 жовтня 2015 року укладено договір з австрійською фірмою про переробку давальницької сировини», - написав Сакварелідзе. Він додав, що такі дії призвели до недоотримання ОПЗ прибутку, що може потягнути за собою зниження інвестиційної привабливості державного підприємства, а також його вартості у разі можливої приватизації.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Кабінет міністрів в черговий раз відклав приватизацію Одеського припортового заводу. Формальне пояснення - необхідність скасування законодавчої норми про обов'язковий продаж 5% ОПЗ на біржових торгах. Реальні причини затягування продажі найбільшого в Україні хімічного підприємства можуть бути інші. На сьогоднішній день прокуратура Одеської області розслідує факти злочинного заволодіння 4 млрд грн державних коштів на ПАТ «Одеський припортовий завод».

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив голову Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі в домовленостях з російським олігархом, власником «Уралхіма» Дмитром Мазепиним з питання приватизації Одеського припортового заводу. При цьому Саакашвілі заявляє, що відеозапис його зустрічі з олігархом змонтований, а до махінацій на ОПЗ може бути причетний нардеп від «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко.

Голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що НАБУ найближчим часом зареєструє провадження по Одеському припортовому заводу.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.