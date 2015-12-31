У Росії ділова активність сфери послуг впала до критичної позначки

Індекс ділової активності (PMI) у сфері послуг Росії за підсумками грудня 2015 року продовжив падіння і опустився до 47,8 пункту, повідомляється на сайті дослідницької компанії Markit.

Читайте такожКабмін затвердив торгові санкції проти РФ, але введе їх тільки у відповідь на російське ембарго (список)«Результати грудневого дослідження вказали на посилення скорочення в російській сфері послуг. Падіння ділової активності відбулося третій місяць поспіль на тлі незначного скорочення нових замовлень. Зайнятість продовжувала падати, що відбилося на скороченні незавершених замовлень. Тим часом чисті прибутки компаній опинилися під тиском, оскільки помітне збільшення витрат випередило скромне зростання середніх тарифів», — наголошується в повідомленні.

Згідно з дослідженням, російський сукупний індекс також опустився нижче критичної позначки 50.0 бала в грудні і склав 47.8 бала, після 50.5 бала в листопаді. Скорочення сукупних обсягів виробництва відобразило зниження рівня обсягів виробництва в обробних галузях і падіння ділової активності у сфері послуг.

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