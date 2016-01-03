Київський завод перейменував "Советское Шампанское"

Відтепер всім відома марка матиме назву "Советовское шампанское", повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що 21 листопада 2015 року ТМ "Советское Шампанское" потрапила під дію закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" і стала забороненою.

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"Ми пішли на такий крок для того, щоб зберегти один з найголовніших атрибутів новорічного свята. Зміни торкнулися лише назви, якість улюбленого всіма ігристого залишилася на стабільно високому рівні", - наголосили у компанії.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент Петро Порошенко підписав закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", який був прийнятий Верховною Радою 9 квітня.