Індекс виробничої активності Китаю обвалився до 5-місячного мінімуму

Індекс ділової активності виробничого сектора Китаю (PMI) в грудні 2015 року опустився до позначки 48,2 - мінімального показника з вересня минулого року, передає ТАСС з посиланням на опубліковану 4 січня доповідь ділового видання "Цайсінь".

Читайте такожКитай відвойовує у Росії сфери її впливу - WP"Дані свідчать про те, що попит був слабким як всередині країни, так і за кордоном. Кількість нових експортних замовлень в грудні скоротилася вперше за три місяці", - йдеться в доповіді.

Значення PMI (і субіндексів, що входять до нього) в 50 пунктів розцінюється експертами як збереження активності виробничого сектора на одному рівні. Зростання індексу вище позначки 50 пунктів вказує на пожвавлення виробничих галузей, зниження індексу - на стагнацію.