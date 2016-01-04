В Україні виробництво сталі за рік скоротилося на 16%

В Україні в 2015 році, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося на 16% порівняно з 2014 роком - до 22,93 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період також скоротилося на 16% - до 20,02 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 12% – до 21,88 млн т.

Обсяг виробництва коксу за 2015 р. зменшився на 16% - до 11,61 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2014 р. виробництво сталі скоротилося порівняно з 2013 р. на 17% - до 27,161 млн тонн, виробництво загального металопрокату - на 18% - до 23,793 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 15% – до 24,81 млн тонн. Обсяг виробництва коксу в 2014 р. скоротився на 21% - до 13,824 млн тонн.

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У 2015 році виробництво сталевих труб скоротилося на 40%, або на 527 тис. тонн порівняно з 2014 роком — до 850 тис. тонн.

Середньодобове виробництво труб в 2015 р. становило 2,3 тис. тонн, у грудні – 2,4 тис. тонн. У 2014 р. цей показник становив 3,9 тис. т сталевих труб.

Як повідомляв УНІАН, в 2014 р. виробництво сталевих труб в Україні скоротилося на 14%, або на 221 тис. тонн порівняно з 2013 — до 1,4 млн тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками труб в країні є Харцизький трубний завод, «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «ИнтерпайпНико-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», Луганський трубний завод і завод «Комінмет».