Казахстан повідомив, через які пункти пропуску і на яких умовах Росії будуть йти в країну товари з України

В Комітеті державних доходів Міністерства фінансів Казахстану опрацьовують питання з Федеральною митною службою Росії про надання безперешкодного проїзду транзитних вантажів з України в Казахстан, передає ІА Новини-Казахстан.

Як відзначають в КДД, для врегулювання вищезазначеного питання 24 грудня 2015 року в Астані була проведена зустріч за участю митних органів Білорусі, Росії та органів держдоходів Казахстану, в ході якої досягнуто домовленості щодо організації взаємодії у питаннях спільного контролю за переміщенням по території Росії транзитних вантажів, що прямують з України в Казахстан.

Читайте такожКазахстан не пішов на поводу у РФ: не збирається припиняти вільну торгівлю з Україною«В цілях забезпечення митного контролю окремих товарів, що переміщуються по території РК відповідно до митної процедури митного транзиту, наказом КДД МФ РК від 30 грудня 2015 року №807 визначені три пункти пропуску (два автомобільних і один залізничний): 1. МАПП "Кайрак", розташований у зоні діяльності ПГД по Костанайській області (суміжний МАПП "Горбисте" Челябінської митниці); 2. МАПП "Сирим", що розташований у зоні діяльності ПГД по ЗКО (суміжний МАПП "Маштаково" Самарської митниці); 3. Залізничний вантажно-пасажирський пункт пропуску "Жайик", розташований у зоні діяльності ПГД по ЗКО (суміжний ЖМПП "Озинки").

Зазначається, що, за даними ФМС Росії, обов'язковому супроводу будуть піддаватися всі вантажні потоки, й на автомобільному транспорті. При цьому не буде враховуватися статус імпортера або перевізника (добросовісний імпортер/перевізник, уповноважений економічний оператор).

ФМС Росії повідомила Комітету державних доходів РК, що однією з умов безперешкодного проїзду автотранспортних засобів, що прямують з України в Республіку Казахстан, є надання російській стороні відомостей з контрактів казахстанських компаній з українськими контрагентами.

З 1 січня 2016 року набула чинності угода про асоціацію України з Європейським Союзом в частині створення зони вільної торгівлі. У відповідь на це Росія з 1 січня 2016 року припинила дію договору про зону вільної торгівлі з Україною.

З 1 січня 2016 року РФ ввела заборону на ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на територію РФ країною походження/відправлення яких є Україна. Дані заборони діють у відношенні зазначених товарів з країн ЄС, США, Канади, Австралії і Норвегії.

Україна з 10 січня вводить контрзаходи щодо Росії - імпортні мита на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості і залізничне обладнання з РФ. Україна звернулася до СОТ з приводу порушення РФ міжнародних торговельних правил.