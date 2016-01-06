Російський "АвтоВАЗ" скорочує робочий тиждень і переходить до жорсткої економії

Російський "АвтоВАЗ" в цьому році планує скоротити робочий тиждень і перейти до жорсткої економії, передає ТАСС.

"2016 рік буде дуже важливим для "Автовазу", оскільки рік пройде під девізом фінансового оздоровлення підприємства. Для цього будуть вживатися серйозні заходи економії та оптимізації", - сказали на підприємстві.

Читайте такожРосія вилетіла з десятки лідерів з продажу нових автомобілів2015 рік виявився досить складним для російських автовиробників. Продажі впали, а витрати підприємств виросли через курс валют і підвищення закупівельних цін на автокомпоненти. Тільки за січень-вересень 2015 року продажі LADA на внутрішньому ринку впали на 28,3% при загальному падінні російського авторинку на 33,5%. Чистий збиток групи "АвтоВАЗ" за дев'ять місяців виріс в 1,8 рази - до 9,4 млрд рублів (1 дол. - 74 руб.), а виручка за звітний період знизилася на 7,7% - до 125,3 млрд рублів. Основні напрямки оздоровлення "АвтоВАЗу" і адаптації до існуючих ринкових умов були озвучені на засіданні ради директорів 30 листопада 2015 року. У їх числі - оптимізація виробничих ліній, соціальні програми підтримки добровільного виходу на пенсію і введення особливих умов роботи.

Наказ про перехід "АвтоВАЗу" на чотириденний робочий тиждень був підписаний в грудні 2015 року. Режим вводиться з 15 лютого 2016 року на півроку, розповів ТАСС глава профспілки підприємства Сергій Зайцев. За його словами, після введення чотириденного тижня зарплата працівників знизиться приблизно на 20%. Проте профспілка зазначає, що ця міра гарантує збереження робочих місць - за законом, під час дії режиму скороченого робочого тижня не можна проводити масові скорочення персоналу.