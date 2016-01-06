В Україні промпродукція за рік подорожчала більш ніж на 25%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросли на 25,4%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в грудні 2015 року порівняно з листопадом ціни виробників промпродукції зросли на 0,3%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем зросли на 0,1%.

За 2014 рік зафіксовано зростання цін виробників промпродукції на 31,8%.