"Укроборонпром" має намір перейти на стандарти НАТО до 2020 року
За словами гендиректора, концерн також готовий виконати завдання, поставлене на початку 2015 року президентом України Петром Порошенком, про вихід України найближчим часом в топ-5 найбільших світових експортерів зброї.
Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, планує до 2020 року перейти на стандарти НАТО, повідомила прес-служба концерну з посиланням на гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова.
"До 2020 року "Укроборонпром" максимально перейде на стандарти НАТО і розроблятиме новітні види техніки із залученням світових партнерів. Це передбачено програмою розвитку вітчизняного ОПК «Український щит»", - йдеться в повідомленні.
За словами Романова, концерн також готовий виконати завдання, поставлене на початку 2015 року президентом України Петром Порошенком, про виходження України найближчим часом до топ-5 найбільших світових експортерів зброї.
Також у концерні зазначили, що "Укроборонпром" вже працює з світовими компаніями над спільними проектами, зокрема, Flir Systems, Textron Systems, Worldwide Aeros Corporation, Barret (США); Pratt & Whitney Canada, Inkas (Канада); Airbus DS Geo SA, Thales Group, Sagem (Франція); Iveco (Італія); WB Electronics, HSW, Lubawa SA, PCO, PGZ (Польща); Aselsan, TAI, Havelsan, Roketsan (Туреччина).
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Як повідомляв УНІАН, на початку березня поточного року «Укроборонпром» отримав доступ до головного каталогу НАТО з логістики, що, за словами керівництва концерну, дозволить підприємствам українського оборонно-промислового комплексу вийти на європейський ринок озброєння. Вже у квітні в концерні заявили про плани протягом трьох років здійснити перехід українського оборонно-промислового комплексу з виробництва зброї на стандарти НАТО.
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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить більш як сотня підприємств ОПК України.