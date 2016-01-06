"Укроборонпром" має намір перейти на стандарти НАТО до 2020 року

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, планує до 2020 року перейти на стандарти НАТО, повідомила прес-служба концерну з посиланням на гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова.

"До 2020 року "Укроборонпром" максимально перейде на стандарти НАТО і розроблятиме новітні види техніки із залученням світових партнерів. Це передбачено програмою розвитку вітчизняного ОПК «Український щит»", - йдеться в повідомленні.

За словами Романова, концерн також готовий виконати завдання, поставлене на початку 2015 року президентом України Петром Порошенком, про виходження України найближчим часом до топ-5 найбільших світових експортерів зброї.

Також у концерні зазначили, що "Укроборонпром" вже працює з світовими компаніями над спільними проектами, зокрема, Flir Systems, Textron Systems, Worldwide Aeros Corporation, Barret (США); Pratt & Whitney Canada, Inkas (Канада); Airbus DS Geo SA, Thales Group, Sagem (Франція); Iveco (Італія); WB Electronics, HSW, Lubawa SA, PCO, PGZ (Польща); Aselsan, TAI, Havelsan, Roketsan (Туреччина).

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня поточного року «Укроборонпром» отримав доступ до головного каталогу НАТО з логістики, що, за словами керівництва концерну, дозволить підприємствам українського оборонно-промислового комплексу вийти на європейський ринок озброєння. Вже у квітні в концерні заявили про плани протягом трьох років здійснити перехід українського оборонно-промислового комплексу з виробництва зброї на стандарти НАТО.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить більш як сотня підприємств ОПК України.