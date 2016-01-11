Мінекономрозвитку назвало причини падіння промвиробництва в листопаді

Падіння промислового виробництва в Україні в листопаді 2015 року на 4,9% перевищило очікування у зв'язку зі складною ситуацією в енергетичному комплексі (аварійне зниження потужностей атомних електростанцій у зв'язку з пошкодженням ліній електропередач в Херсонській області), а також логістичними труднощами внаслідок перманентних військових дій в Донецькій області.

Відповідна оцінка міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому в міністерстві зазначили, що позитивними для української промисловості чинниками є зростання виробництва у металургійній, хімічній, добувної та машинобудівної галузей, макроекономічна стабілізація і поліпшення споживчих настроїв.

Тим не менш, гальмують зростання виробництва проблеми з доставкою сировини та готової продукції залізничним транспортом через військові дії на сході країни, а також висока вартість енергоносіїв.

Крім того, негативно впливають на показники промислового виробництва жорстка цінова конкуренція на зовнішніх ринках, а також дефіцит внутрішнього попиту.

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Як повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в Україні в листопаді 2015 року порівняно з листопадом 2014 року сповільнилося до 4,9% до 5,0%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2015 року, за січень-листопад порівняно з аналогічним періодом 2014 року спад промвиробництва становив 14,4%.

За інформацією Держстату, у листопаді 2015 року зростання виробництва в річному вираженні, до листопада 2014 року, зафіксовано у виробництві автотранспортних засобів – на 12,7%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 7,6%, виробництві електричного обладнання – на 4,4%, машинобудування – на 4,1%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 2,8%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у виробництві електронної та оптичної продукції – на 13,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 10,8%.