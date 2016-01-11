"Укроборонпром" допоможе модернізувати польські танки

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, має намір найближчим часом почати поставку комплектуючих для танків РТ-91 (аналог танка Т-72) для збройних сил Польщі.

Як повідомила прес-служба концерну, дані плани обговорили директор держпідприємства "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", що входить до складу "Укроборонпрому", Олександр Пащенко та голови Асоціації оборонних підприємств Польщі під час зустрічі у Варшаві.

"Вже після різдвяних свят на території держпідприємства «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу «Укроборонпрому», відбудеться зустріч делегацій України і Польщі. В ході зустрічі польській стороні продемонструють роботу встановленого на танк Т-72 приводу вертикалі, а також нададуть всі необхідні технічні характеристики і висновки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, керівництво "Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" запропонувало польській стороні провести модернізацію винищувача МіГ-29.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво "Укроборонпрому" заявило про плани спільно з польською компанією Huta Stalowa Wola найближчим часом розробити два нових типи самохідних знарядь на базі виготовленої в Україні бронетехніки. Одним із проектів є створення 120-мм самохідного міномета на шасі БТР-4Е, а другим - 155-мм самохідної гаубиці на базі шасі танка БМ "Оплот".

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.