Фіскальна служба ініціює банкрутство Одеського НПЗ Курченка

Державна фіскальна служба Суворовського району Одеси ініціює банкрутство Одеського нафтопереробного заводу, що належить скандально відомому бізнесмену Сергію Курченку і простоює вже більше року.

Про це йдеться в матеріалах справи господарського суду Одеської області.

Згідно з документом, наприкінці грудня податкова інспекція звернулася до суду з вимогою порушити справу про банкрутство підприємства.

В свою чергу суд відхилив прохання податкової через неправильну назву заводу – «Лукойл Одеський нафтопереробний завод», тоді як, згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підприємство має офіційну назву "Одеський нафтопереробний завод".

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року (через півтора року) зняв арешт з грошових коштів та майна компанії СЄПЕК (ВЕТЭК), підконтрольної Сергію Курченку.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Сергія Курченка ВЕТЭК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися в треті країни, що давало компаніям Курченка можливість ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від зазначеної діяльності становив близько 7 млрд грн.

Зараз Курченка оголошено в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.

Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу ВЕТЭК медіаресурсу «UMH group», футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу і мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co у Німеччині (170 об'єктів).

У ході розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

ВЕТЭК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК – рос. ВЕТЭК).