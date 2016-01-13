"Укроборонпром" наступного тижня передасть ЗСУ другу партію безпілотників Spectator

Державний концерн "Укроборонпром", що об’єднує головні оборонні підприємства України, наступного тижня передасть Збройним силам України другу партію безпілотних апаратів Spectator, повідомив генеральний директор концерну Роман Романов.

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"Наприкінці 2015 року ми передали в армію перші зразки безпілотників, а наступного тижня наш завод "Меридіан" передасть уже серію безпілотників українського виробництва. Це не один і не два зразки", - сказав Романов, додавши, що після тестування перших зразків концерн на прохання військових доопрацював деякі технічні характеристики.

При цьому точну кількість безпілотників Романов не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, безпілотник Spectator було розроблено студентами Київського політехнічного інституту і виготовлено на підприємстві "Меридіан", який входить до складу "Укроборонпрому".

За даними "Укроборонпрому", дані безпілотники малопомітні через свої розміри. Електрична силова установка має низький рівень шуму. Максимальна висота безпілотників становить 2 км, швидкість - до 120 км/год, а тривалість безперервного польоту - до 2-х годин. Безпілотник не висуває спеціальних вимог до стартового майданчика і не вимагає додаткових пристроїв для зльоту. Його можна додатково оснастити камерою денного/нічного бачення з 10-кратним зумом, тепловізійною і мультиспектральною камерами, фотокамерою високого розпізнавання, датчиком радіаційного фону та іншим обладнанням.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.