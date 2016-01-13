Підприємства "Укроборонпрому" завантажені менш ніж наполовину – гендиректор

Повідомив генеральний директор концерну Роман Романов. «На сьогодні середнє завантаження наших підприємств становить близько 40%. Тому потенціал більшості підприємств просто не задіяний. Зі ста підприємств лише два завантажені на сто відсотків», - сказав Романов.

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При він зазначив, що повне завантаження замовленнями оборонних підприємств дозволило б збільшити військовий експорт і залучити в Україну додаткову валюту, а також створити додаткові робочі місця.

Крім того, гендиректор додав, що оборонне замовлення на 2016 рік наразі не прийнято, його затвердження очікується найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 році керівництво "Укроборонпрому" заявило про плани найближчим часом спільно з польською компанією Huta Stalowa Wola розробити два нових типи самохідних гармат на базі виготовленої в Україні бронетехніки. Одним із проектів є створення 120-мм самохідного міномета на шасі БТР-4Е, а другим - 155-мм самохідної гаубиці на базі шасі танка БМ "Оплот". Крім того, концерн має намір представити модернізовану РЛС "Кольчуга".