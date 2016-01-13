В Україні налагодять серійне виробництво нової снайперської гвинтівки

Як повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов, гвинтівка виготовлена підприємством "Укроборонсервіс", яке входить до складу концерну.

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"Ми готові передати військовим цю гвинтівку повністю українського виробництва. На сьогодні наші підприємства готові забезпечити її серійне виробництво. Після сьогоднішньої презентації ми передаємо цей зразок для випробувань і чекаємо замовлення", - повідомив Романов.

За його словами, гвинтівка оснащена системою глушіння звукового і візуального вихлопу, магазином на 5 або 10 патронів, планками Пікатінні, а також оптичним прицілом, розробленим на підприємстві концерну "Фотоприлад". Калібр гвинтівки - 7,62 мм, прицільна дальність - 1100-1200 м. Від початкового варіанта гвинтівки "Мосіна" у модернізованому варіанті залишився ствол і затвор.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" презентував низку розробок заводу "Маяк". Зокрема, вітчизняну крупнокаліберну снайперську гвинтівку калібру 12,7 мм і нову портативну гвинтівку "Гопак" калібру 7,62 мм. Крім того, на підприємстві був також розроблений 120-мм міномет "Молот", який, за словами керівництва концерну, в ході випробувань дістав високу оцінку від українських військових. Також "Маяк" модернізував танковий кулемет КТ-7,62, збільшивши його скорострільність і прицільну дальність.