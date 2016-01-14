Нові бронетранспортери БТР-3 і "Дозор" надійдуть у зону АТО в середині року

Нові бронеавтомобілі "Дозор-Б" і сучасні бронетранспортери БТР-3 надійдуть українським військовим у зону проведення Антитерористичної операції в середині 2016 року, повідомив в ефірі "5 каналу" генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов.

"Завод уже отримав грошовий ресурс для виробництва першої партії автомобілів "Дозор". Я сподіваюся, що в першій половині 2016 ця техніка буде на передовій, як власне і БТР-3, який також прийнятий на забезпечення. Міноборони вже їх замовив, оплачено першу партію", - сказав Романов.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року керівництво "Укроборонпрому" обвинуватило чиновників Міноборони в зволіканні прийняття на озброєння нових зразків бронетехніки, зокрема "Дозорів" і БТР-3.

Наприкінці 2015 року "Укроборонпром" презентував 10 "Дозорів", а пізніше Міністерство оборони підписало з Львівським бронетанковим заводом, що входить до складу концерну, контракт на серійне постачання українській армії цих бронеавтомобілів.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входить близько сотні підприємств ОПК України.