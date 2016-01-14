Автовиробництво в Україні в 2015 році скоротилося в 3,5 рази

Протягом 2015 року в Україні було вироблено 8 244 автотранспортних засобів, що на 71,3% менше минулорічного результату, повідомляє ZN.UA з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

За даними асоціації, протягом року було випущено легкових автомобілів - 5 654 штук (-78,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року), комерційних автомобілів – 1 716 штук (-11,2%), автобусів – 874 штук (-0,5%).

Найбільший обсяг виробництва легкових автомобілів забезпечив запорізький автозавод, з конвеєра якого з січня по грудень вийшло 3 937 авто.

У виробництві комерційних автомобілів лідерську позицію впевнено посів КрАЗ – 1 401 авто.

В автобусному дивізіоні найкращий показник у заводу "Черкаський автобус" – 330 одиниць.

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При цьому в грудні 2015 року було випущено 1 292 легкових автомобіля або в 5 разів більше порівняно з груднем 2014 року.