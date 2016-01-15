"Укроборонпром" розробить план модернізації українського фрегата "Гетьман Сагайдачний"

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, розробить технічний проект для модернізації фрегата українських ВМС "Гетьман Сагайдачний", повідомила прес-служба концерну.

Згідно з повідомленням концерну, відповідний контракт був підписаний між державним підприємством "Дослідно-проектний центр кораблебудування", що входить до складу концерну, та Міністерством оборони України.

"Планується модернізувати технічні засоби корабля. Це дозволить продовжити термін його служби, покращити боєздатність і підвищити умови проживання та несення служби особовим складом", - йдеться в повідомленні.

Також у концерні відзначили, що фрегат "Гетьман Сагайдачний" був переданий в армію в 1993 році і є флагманом українських ВМС.

Читайте такожФрегат "Гетьман Сагайдачний" провів навчання типу PASSEX з кораблями флотів чотирьох країн

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив невідкладно розробити проект із модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний". За його словами, модернізація фрегата має бути проведена до 2018 року.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.