"Укроборонпром" розробить план модернізації українського фрегата "Гетьман Сагайдачний"
Планується модернізувати технічні засоби корабля.
Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, розробить технічний проект для модернізації фрегата українських ВМС "Гетьман Сагайдачний", повідомила прес-служба концерну.
Згідно з повідомленням концерну, відповідний контракт був підписаний між державним підприємством "Дослідно-проектний центр кораблебудування", що входить до складу концерну, та Міністерством оборони України.
"Планується модернізувати технічні засоби корабля. Це дозволить продовжити термін його служби, покращити боєздатність і підвищити умови проживання та несення служби особовим складом", - йдеться в повідомленні.
Також у концерні відзначили, що фрегат "Гетьман Сагайдачний" був переданий в армію в 1993 році і є флагманом українських ВМС.
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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив невідкладно розробити проект із модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний". За його словами, модернізація фрегата має бути проведена до 2018 року.
Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.