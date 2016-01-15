ТОВ "Укрпрофмед" захищатиме ділову репутацію в суді - директор компанії

14 січня була розповсюджена заява народного депутата Оксани Корчинської, яка не відповідає дійсності і загрожує діловій репутації компанії “Укрпрофмед”.

В оприлюдненій заяві, викладеній на ресурсі Цензор.нет, йдеться про те, що компанія “Укрпрофмед”, яка в 2011-2014 роках була генеральним підрядником будівництва нового корпусу НДСЛ “Охматдит”, наближена до родини колишнього президента України.

За словами Олександра Яновського, “Укрпрофмед” працює на медичному ринку з 2006 року. З 2009 займається медичним інжинірингом і розробляла проект нового корпусу НДСЛ “Охматдит”. До останнього часу компанія була генеральним підрядником будівництва, а сьогодні здійснює авторський нагляд.

“Не мали, не маємо і не плануємо мати відношення до жодних політиків, їхніх родичів чи прислуги, колишніх чи нинішніх. А будь-які наклепи будемо жорстко припиняти в правовому полі”, - наголошує Олександр Яновський.

До припинення фінансування в 2013 році компанія виконала близько 80% будівельного обсягу робіт, в тому числі - всі поверхи нового корпусу. За час будробіт в 2011-2014 роках перед компанією утворилася заборгованість в обсязі 78 млн. грн, яку було погашено лише наприкінці минулого року.

“Незважаючи на велику заборгованість, котра співпала по часу з ростом інфляції і знеціненням за цей період в 3 рази, ми нікуди не зникли з будівельного майданчика, продовжуємо контролювати дотримання проектної документації під час будівництва та постійно працюємо над цим проектом. Це найбільший медичний проект незалежної України. Цим проектом, як його автори, ми дуже пишаємося”, - зазначив Олександр Яновський.

“Цей борг - зарплата робітників, оплата електроенергії, охорона будмайданчика за два роки, не оплачені будматеріали, борги субпідрядним організаціям тощо”, - уточнив Олександр Яновський.

За словами керівника компанії, обсяг виконаних робіт та їхня вартість за два роки простою будівництва були декілька разів перевірені та підтверджені численними перевірками.

“В 2014 році, коли в державі склалася непроста ситуація, ми не вимагали повернення боргу, погодилися на відтермінування. Звернулися по своє лише наприкінці минулого року, коли зрозуміли, що є вільні кошти. Адже в результаті проведення нового тендеру було зекономлено близько 90 млн. грн., а новий генпідрядник не встигає виконати роботи на весь обсяг фінансування на 2015 рік. Ми вважали, що це справедливо, оскільки в бюджеті наступного року закладено лише 395 млн. грн. і зрозуміло, що оплата за виконані роботи в 2016 чи в 2017 році була б не на користь проекту”, - пояснює директор ТОВ «Укрпрофмед».