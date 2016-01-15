ТОВ "Укрпрофмед" захищатиме ділову репутацію в суді - директор компанії
За словами керівника компанії, обсяг виконаних робіт та їхня вартість за два роки простою будівництва були декілька разів перевірені та підтверджені численними перевірками.
14 січня була розповсюджена заява народного депутата Оксани Корчинської, яка не відповідає дійсності і загрожує діловій репутації компанії “Укрпрофмед”.
В оприлюдненій заяві, викладеній на ресурсі Цензор.нет, йдеться про те, що компанія “Укрпрофмед”, яка в 2011-2014 роках була генеральним підрядником будівництва нового корпусу НДСЛ “Охматдит”, наближена до родини колишнього президента України.
За словами Олександра Яновського, “Укрпрофмед” працює на медичному ринку з 2006 року. З 2009 займається медичним інжинірингом і розробляла проект нового корпусу НДСЛ “Охматдит”. До останнього часу компанія була генеральним підрядником будівництва, а сьогодні здійснює авторський нагляд.
“Не мали, не маємо і не плануємо мати відношення до жодних політиків, їхніх родичів чи прислуги, колишніх чи нинішніх. А будь-які наклепи будемо жорстко припиняти в правовому полі”, - наголошує Олександр Яновський.
До припинення фінансування в 2013 році компанія виконала близько 80% будівельного обсягу робіт, в тому числі - всі поверхи нового корпусу. За час будробіт в 2011-2014 роках перед компанією утворилася заборгованість в обсязі 78 млн. грн, яку було погашено лише наприкінці минулого року.
“Незважаючи на велику заборгованість, котра співпала по часу з ростом інфляції і знеціненням за цей період в 3 рази, ми нікуди не зникли з будівельного майданчика, продовжуємо контролювати дотримання проектної документації під час будівництва та постійно працюємо над цим проектом. Це найбільший медичний проект незалежної України. Цим проектом, як його автори, ми дуже пишаємося”, - зазначив Олександр Яновський.
“Цей борг - зарплата робітників, оплата електроенергії, охорона будмайданчика за два роки, не оплачені будматеріали, борги субпідрядним організаціям тощо”, - уточнив Олександр Яновський.
За словами керівника компанії, обсяг виконаних робіт та їхня вартість за два роки простою будівництва були декілька разів перевірені та підтверджені численними перевірками.
“В 2014 році, коли в державі склалася непроста ситуація, ми не вимагали повернення боргу, погодилися на відтермінування. Звернулися по своє лише наприкінці минулого року, коли зрозуміли, що є вільні кошти. Адже в результаті проведення нового тендеру було зекономлено близько 90 млн. грн., а новий генпідрядник не встигає виконати роботи на весь обсяг фінансування на 2015 рік. Ми вважали, що це справедливо, оскільки в бюджеті наступного року закладено лише 395 млн. грн. і зрозуміло, що оплата за виконані роботи в 2016 чи в 2017 році була б не на користь проекту”, - пояснює директор ТОВ «Укрпрофмед».