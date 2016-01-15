ЗАЗ цього року не планує виробляти легкові автомобілі

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ), який минулого року двічі зупиняв виробництво, в 2016 році не планує випуск готових легкових автомобілів, а має намір зосередитися на виробництві машинокомплектів на експорт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації "УкрАвто", що володіє контрольним пакетом акцій заводу, з посиланням на керівництво корпорації.

"Що стосується планів на поточний рік, то на даний момент ЗАЗ планує виробляти тільки машинокомплекти для підприємства General Motors в Єгипті, близько 16 тисяч штук", - відповіли в компанії на питання про виробничі плани на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Запорізький автозавод (ЗАЗ) випустив 3,937 тис. одиниць автотранспорту, що на 71% менше, ніж у 2014 році. При цьому випуск легкових автомобілів скоротився на 71% - до 3,624 тис. штук, комерційних – на 27%, до 229 штук, а автобусів - зріс на 71%, до 84 одиниць.

В цілому виробництво автотранспорту в Україні в 2015 році скоротилося в 3,5 раза – до 8,2 тис. одиниць.

Водночас, продаж нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2015 року скоротився вдвічі - до 46,6 тис. штук.

Читайте такожАвтовиробництво в Україні в 2015 році скоротилося в 3,5 раза

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію "УкрАвто", яка є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів.