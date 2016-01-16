В Європі зросли продажі легкових автомобілів, досягнувши показників 2010 року

Про це повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків Ісландії, Норвегії та Швейцарії, торік продаж збільшився на 9,2% - до 14,202 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період п'ять основних ринків показали зростання. Так, реєстрації автомобілів в Іспанії зросли на 20,9%, в Італії – на 15,8%, Франції – на 6,8%, Великобританії - на 6,3% та Німеччини – на 5,6%.

При цьому в асоціації зазначили, що ці результати тільки зараз досягли рівня продажу в 2010 році.

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"Іншими словами, тенденція позитивна, але в абсолютному вираженні обсяги залишаються низькими", - наголосили в асоціації.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії за підсумками 2015 року скоротилася до 24,6% з 25,4%, а продаж збільшився на 6,1% – до 3,377 млн автомобілів. При цьому всі бренди, що входять у концерн, також збільшили продаж. Зокрема, Volkswagen - на 6,3%, Audi - на 5,7%, Skoda - на 6,1%, Seat - на 2,8 і Porsche - на 25,7%.

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Головний конкурент Volkswagen, автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, у 2015 році збільшив продаж на 6,2% - до 1,448 млн одиниць, а частка компанії скоротилася незначною мірою - до 10,6%.

Компанія Renault, що займає третє місце на європейському авторинку, також збільшила продаж – на 9,2%, до 1,344 млн авто, частка компанії збереглася на тогорічному рівні – 9,7%.

Збільшився продаж також компанії Ford – на 8,6%, BMW – на 12,4%, FCA – на 14,1%, Daimler – на 17,3% (у тому числі бренд Mercedes – на 12,6% і Smart – на 71,2%), Opel Group – на 2,4%.

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Продаж японських автовиробників Toyota, Nissan і Mazda в Європі збільшився минулого місяця відповідно на 7,3%, 16,8% і 21,4%. Корейські Hyundai і Kia показали зростання на 11,4% і 8,9%.

Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу за підсумками 2014 року збільшився на 8,6% - до 9,056 млн одиниць.

Продаж нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2015 року скоротився вдвічі - до 46,6 тис. штук.