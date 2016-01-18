"Укроборонпром" у 2016 році зосередиться на виробництві високотехнологічних радарів

Державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, має намір у 2016 році зосередитися на серійному виробництві новітніх високотехнологічних радарів для задоволення внутрішніх потреб і поставок на експорт.

Про це повідомляє прес-служба концерну з посиланням на директора держпідприємства «Спецтехноекспорт» Павла Барбула.

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Згідно з повідомленням, на сьогодні «Укроборонпром» працює над відновленням потенціалу в сфері виробництва контрбатарейних радарів станцій радіотехнічної розвідки для потреб Збройних сил України.

У прес-службі зазначають, що для початку серійного виробництва новітніх розробок у цій сфері потрібен певний час, щоб підтвердити технічні характеристики зразків, які зможуть повноцінно виконувати свої функції нарівні з уже відомими в Україні американськими контрбатарейними радіолокаційними станціями TPQ-36.

Також з посиланням на директора Спецтехноекспорту повідомляється, що серед пріоритетних напрямків роботи «Укроборонпрому» поточного року – реанімація виробництва комплексу дальньої радіотехнічної розвідки.

Павло Барбул повідомив, що «Спецтехноекспорт» бере активну участь у тендерах на поставку ряду країн високотехнологічних надсучасних радіолокаційних станцій. Так, торік держпідприємство поставило радіолокаційні станції українського виробництва двом країнам, що дасть змогу профінансувати подальші новітні розробки в Україні.

«Йдеться про дуже дорогі високотехнологічні системи повітряного спостереження вартістю в кілька мільйонів доларів. В Індонезії ми конкуруємо в цій сфері з відомими світовими лідерами ринку, такими як Thales, Lockheed Martin», - цитує Барбула прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що оборонні підприємства України у 2016 році будуть повністю забезпечені замовленнями на виробництво нової техніки для української армії.

Раніше генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Роман Романов повідомив, що завантаження концерну становить всього 40%.

Згідно з держбюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становить понад 110 млрд грн. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС збільшено на 21% - до 55,6 млрд грн і 40,8 млрд грн відповідно.

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За словами голови Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, в оборонному замовленні на 2016 рік пріоритетним напрямком буде розробка і виробництво вітчизняних сучасних ракетних комплексів, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони і зв'язку, а також нових зразків бронетанкової техніки.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Спецтехноекспорт» - одна з найбільших компаній-спецекспортерів України у складі ДК «Укроборонпром». Підприємство спеціалізується на експорті та імпорті новітньої зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. «Спецтехноекспорт» тісно співпрацює з вітчизняними підприємствами, науково-дослідними центрами, конструкторськими бюро, а також державними і приватними компаніями з більш як 30 країн світу.