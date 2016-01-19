Opel відкидає звинувачення у зміні показників викидів шкідливих речовин

Як заявили в компанії, концерн в рамках планового обслуговування автомобілів проводить роботи, які не мають нічого спільного зі зміною показників викидів, передає kommersant.ru.

Читайте такожЕкологи звинуватили Opel в порушенні норм для вихлопних газів

«Opel відкидає звинувачення в тому, що дилерські центри компанії модифікують ЗА в автомобілях Zafira з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра з метою зміни показників викидів цих машин. Зазначена модифікація не має нічого спільного зі зміною показників викидів», - наводить Financial Times заяву автовиробника.

Нагадаємо, Opel звинуватили в перевищенні показника максимально можливого рівня шкідливих вихлопів в атмосферу. Крім того, бельгійський телеканал VRT повідомив про можливі порушення і незаконне використання програмного забезпечення з боку Opel.