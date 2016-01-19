Opel відкидає звинувачення у зміні показників викидів шкідливих речовин
Німецький автовиробник Opel, якого запідозрили в маніпулюванні показниками викидів шкідливих речовин в автомобілях Zafira, відкинув звинувачення.
Як заявили в компанії, концерн в рамках планового обслуговування автомобілів проводить роботи, які не мають нічого спільного зі зміною показників викидів, передає kommersant.ru.
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«Opel відкидає звинувачення в тому, що дилерські центри компанії модифікують ЗА в автомобілях Zafira з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра з метою зміни показників викидів цих машин. Зазначена модифікація не має нічого спільного зі зміною показників викидів», - наводить Financial Times заяву автовиробника.
Нагадаємо, Opel звинуватили в перевищенні показника максимально можливого рівня шкідливих вихлопів в атмосферу. Крім того, бельгійський телеканал VRT повідомив про можливі порушення і незаконне використання програмного забезпечення з боку Opel.