У Росії заявили про можливі перебої з сигаретами

Тютюнові компанії можуть зіткнутися з перебоями з поставками сигарет, повідомляє Коммерсантъ з посиланням на лист російської асоціації "Табакпром" віце-прем'єру Аркадію Дворковичу.

"Тютюнові компанії можуть зіткнутися з перебоями з поставками сигарет. Щоб посилити контроль за обігом тютюнових виробів, уряд розглядає можливість використання технології "Пошти Росії", яка передбачає нанесення RFID-міток на кожну упаковку сигарет. Витрати на її експлуатацію можуть коштувати галузі мінімум 7 мільярдів рублів (89 мільйонів доларів) на рік, що може призвести до зростання цін на сигарети",- йдеться в повідомленні.

У "Табакпроме" вважають, що запропонована "Поштою Росії" система надлишкова і "несе в собі серйозні ризики порушення роботи всього тютюнового ринку", написали пану Дворковичу представники галузі. У числі таких ризиків вони називають перебої з поставками продукції, порушення ритмічності надходжень акцизів до бюджету і додаткову необґрунтовану навантаження на бізнес.

Зазначається, що тютюнові компанії порівнюють систему "Пошти Росії" з ЄДАІС (Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи), що діє на алкогольному ринку. Її введення в 2006 році на стадії виробництва призвело до зупинки заводів і відсутності алкоголю на полицях.

Витрати на нововведення для галузі можуть скласти близько семи мільярдів рублів на рік, що, на думку "Тютюнпрому", неминуче викличе зростання цін на сигарети. Система обліку виробництва та обігу тютюнової продукції повинна почати діяти в Росії з 1 січня 2017 року.

Використовувати RFID-мітки в тестовому режимі для відстеження вхідних міжнародних листів "Пошта Росії" почала в 2014 році.

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Росалкогольрегулювання зобов'язав з 1 січня 2016 року підключитися до ЄДАІС всіх оптових торговців алкоголем, а з 1 липня ця норма поширюватиметься також на роздрібних продавців. З липня 2016 року впровадити систему зобов'язані також російські пивовари (крім підприємств з обсягом виробництва менше 300 тисяч декалітрів на рік). Багато представників галузі очікували перебоїв з поставками алкоголю у зв'язку з впровадженням нової системи.