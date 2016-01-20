Абромавичус: Мінекономрозвитку виграло всі суди щодо банкрутства "Укрбурштину"

Вищий господарський суд відмовив кредиторам державної компанії "Укрбурштин" у поновлення процедури банкрутства підприємства, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус на своїй сторінці в Twitter.

“Трошки позитиву. Наша команда виграла всі суди з питань банкрутства "Укрбурштину"! Вчора крапку поставив Вищий госпсуд. Перезапускаємо компанію", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня державне підприємство «Укрбурштин» за рішенням Рівненського господарського суду повернулося під контроль держави після того, як протягом багатьох років перебувало у стадії банкрутства і управлялося особами, наближеними до кредиторів підприємства.

Генеральний директор держкомпанії «Українські поліметали» Костянтин Лісничий заявляв, що кредитори «Укрбурштину» (дочірнє підприємство «Українських поліметалів») перешкоджають відновленню його нормальної роботи і припиненню процедури банкрутства, відмовляючись отримати 4,2 млн грн суми боргу від держпідприємства.

При цьому раніше керівництво державної компанії «Укрбурштин» в особі санатора підприємства Олени Левкович, а також представники комітету кредиторів проігнорували нараду щодо нормалізації роботи підприємства, погашення заборгованості та реформування галузі видобутку бурштину.

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Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" перебуває під управлінням Міністерства економічного розвитку і торгівлі. На даний час компанії належать дочірнє підприємство "Укрбурштин" і підприємство "Закарпатполіметали", у власності якого перебуває Мужіївське родовище золота (Закарпатська обл.).