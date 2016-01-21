З Росії за рік пішло понад 400 німецьких компаній

В Росії до 2015 року кількість компаній з німецькою участю, а також їх філій та представництв скоротилася на 7%.

Про це повідомила Німецько-російська зовнішньоторговельна палата (ВТП), пише «Німецька хвиля».

Згідно з даними Федеральної податкової служби РФ, в 2014 році в Росії було зареєстровано 6 тисяч компаній з німецьким капіталом, а в 2015 році їх чисельність становила 5 583, тобто більш ніж на 400 менше.

При цьому якщо кількість юридичних осіб з німецькою участю скоротилася лише на 4,6%, то кількість філій і представництв німецьких компаній - майже на 24%.

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Експерти Німецько-російської палати вважають, що таке різке зниження може бути пов'язане з новим порядком перереєстрації представництв і філій, який набрав чинності 1 січня 2015 року і призвів до "серйозним процедурних складнощів і необґрунтованих відмов".

Разом з тим в якості головних причин скорочення числа філій та представництв німецьких компаній палат називає погіршення економічної ситуації в Росії в 2014-2015 роках і сильну девальвацію рубля, яка знизила купівельну спроможність російських клієнтів.