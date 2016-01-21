Падіння промвиробництва в Україні протягом року прискорилося до 13,4%

Падіння промислового виробництва в Україні в грудні 2015 року, порівняно з груднем 2014 року сповільнилося до 2,1% з 4,9%, зафіксованих місяцем раніше (листопад 2015 року до листопада 2014 року).

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у січні-грудні 2015 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року падіння промвиробництва прискорилося до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.

Порівняно з попереднім місяцем, листопадом 2015 року, промвиробництво в грудні зросло на 1% після падіння на 1,7% у листопаді до жовтня.

За інформацією Держстату, зростання виробництва в грудні 2015 року, порівняно з груднем 2014 року зафіксовано у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 7,1%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 6,2%, в машинобудуванні – на 5,8%, у фармацевтиці – на 5,1%, у видобутку металевих руд – на 5%, у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 2,8%.

У річному вираженні, за січень-грудень 2015 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року, зростання виробництва не зафіксовано у жодній з галузей економіки.

Найбільше падіння виробництва в грудні 2015 року, порівняно з груднем 2014 року зафіксовано в постачанні електроенергії, газу і пари – на 10,9%, у хімічній промисловості – на 8,5%, у текстильному виробництві – на 7,4%, у харчовій промисловості – на 7,3%, у видобутку сирої нафти і природного газу – на 6,4%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 38,1%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 21,9%, у металургії – на 16,4%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожПадіння виробництва в базових галузях України сповільнилося вдвічі - НацбанкЯк повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в Україні в листопаді 2015 року порівняно з листопадом 2014 року сповільнилося до 4,9% до 5,0%, зафіксованих місяцем раніше.

За січень-листопад 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року падіння промвиробництва становило 14,4%.

У 2014 році порівняно з 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, в 2013 році – на 4,7%, в 2012 році – на 0,5%.