Шість оборонних підприємств зупинили роботу на території "ЛНР"

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що на території, підконтрольній терористичній організації «ЛНР», фіксується практично повне зупинення шести основних підприємств оборонно-промислового комплексу.

«На території, підконтрольній «ЛНР», фіксується практично повне зупинення шести основних підприємств оборонно-промислового комплексу, розташованих у даних районах, - ВАТ «Луганський патронний завод» (виробництво патронів), ДП «Луганський авіаційний завод» (капітальний ремонт авіаційної техніки), ВАТ «Юність» (виробництво електромагнітних реле), ВАТ «Первомайський механічний завод» (виробництво авіаційних гідросистем), ДП «Центральне конструкторське бюро машинобудування «Донецьк» (виготовлення спецтехнологічного обладнання), Хімічне казенне підприємство імені Г.І.Петровського (виробництво й утилізація промислових вибухонебезпечних речовин)», - повідомив Тимчук.

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Він додав, що деякі виробництва («Луганський патронний завод») останнім часом отримували замовлення від терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», однак і ці невеликі за обсягами замовлення не оплачувалися.

«Водночас значну частину обладнання даних підприємств вивезено в РФ», - зазначив він.