"Нафтогаз" знижує ціни на газ для промисловості

НАК «Нафтогаз України» з 1 лютого 2016 року знижує ціни на природний газ для промислових споживачів у середньому на 2%, говориться в повідомленні компанії.

«Цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків. Рівні кінцевих цін для зазначених категорій споживачів становлять від 7354 до 8366 грн за тис. куб. м (з урахуванням тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами і ПДВ), залежно від умов», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію з регулювання в енергетиці права на встановлення цін на природний газ для промисловості.