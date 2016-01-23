Україна і США реалізовуватимуть спільні проекти у сфері виробництва озброєння

Про це йшлося на зустрічі представників державного концерну «Укроборонпром» з делегацією США, очолювану заступником державного секретаря США Френком Роузом.

Читайте також"Укроборонпром" у 2016 році зосередиться на виробництві високотехнологічних радарів«Американська сторона готова сприяти процесам розвитку України та сподівається на її успіх», - підкреслив Роуз додавши, що вони відзначають якісні позитивні зміни в роботі «Укроборонпрому».

Представники України і США обговорили можливості передачі технологій і виробничих ліній, спільної науково-дослідної роботи, розробки і впровадження нових технологій у виробництві.

У держконцерні нагадали, що влітку 2015 р. делегація «Укроборонпрому» взяла участь у Першому американсько-українському бізнес-форумі. Співробітники концерну зустрілись з представниками низки американських оборонних і інвестиційних компаній.