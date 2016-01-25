Китай скорочує виробництво сталі і видобуток вугілля

Китайський уряд планує найближчим часом скоротити потужності з виробництва сталі на 100-150 млн тонн, а також "у порівняно великих масштабах" скоротити вуглевидобувні потужності.

Як пише в понеділок газета "Женьмінь жибао", про це йшлося на засіданні Держради КНР, передає ТАСС.

"Використовуючи досвід скорочення потужностей з виробництва сталі на 90 млн тонн, якого вдалося досягти в останні роки після виведення з експлуатації застарілого обладнання, слід ще скоротити на 100-150 млн тонн потужності з виробництва нерафінованої сталі, а також у порівняно великих масштабах скоротити вуглевидобувні потужності", - цитує газета інформаційне повідомлення Держради.

Основними критеріями скорочення виробничих потужностей повинна стати ступінь їх відповідності сучасним нормам безпеки виробництва, екології, якості, енергоспоживання. Підприємства повинні скорочувати виробничі потужності шляхом виведення з експлуатації застарілого обладнання, злиття з іншими компаніями, перепрофілювання виробництв, перенесення потужностей за кордон.

На засіданні Держради також відзначалася необхідність суворого контролю за введенням нових потужностей з виробництва сталі. "Необхідно суворо контролювати виконання рішення від 2013 року щодо призупинення нових проектів з нарощування виробництва сталі", - йдеться в повідомленні.

У 2015 році виробництво сталі в Китаї скоротилося вперше за 34 роки. Минулого року Китай виробив 804 млн тонн сталі, що на 2,3% менше, ніж у 2014 році.

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Промисловість у Китаї в даний час відчуває проблеми, викликані надлишком потужностей у ряді галузей і загальним уповільненням зростання економіки країни. Про необхідність зниження виробництва в деяких сферах неодноразово говорила влада країни. "Сталеливарний і вугільний сектори повинні бути в числі перших у справі скорочення надлишкових потужностей, зниження витрат і підвищення ефективності", - заявив 20 січня прем'єр Держради КНР Лі Кецян.

За даними газети "Цзінцзі цанькао бао", Китай буде виділяти по 100 млрд юанів ($15,25 млрд ) на рік протягом 4-5 років на скорочення надлишкових виробничих потужностей. Загальна сума виділених коштів таким чином становитиме від 400 до 500 млрд юанів ($61-76 млрд ). Фінанси будуть спрямовані в основному на вирішення проблем, пов'язаних із вивільненням робочої сили.

За оцінками експертів, тільки у вугільній промисловості доведеться звільнити або перенаправити на іншу роботу близько 1,8 млн осіб. Виробництво вугілля при цьому знизиться на 360 млн тонн. Раніше аналітики великої китайської інвесткомпанії China International Capital Corporation заявляли, що через скорочення виробництва в КНР в найближчі роки до 3 млн людей можуть втратити роботу.