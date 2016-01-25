Промвиробництво в Росії впало вперше з 2009 року

Річний обсяг промислового виробництва в Росії в 2015 році скоротився на 3,4%, що стало першим його падінням після п'яти років зростання, випливає з матеріалів Росстату, повідомляє РБК.

Індекс промислового виробництва у 2015 році падав протягом всіх місяців за винятком січня. У грудні 2015 року обсяг виробництва скоротився в річному вирахуванні на 4,5%.

Для порівняння, за 2014 рік загальний обсяг промислового виробництва в Росії зріс на 1,7%.

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Найбільшими темпами в 2015 році скорочували випуск продукції підприємства, що належать до сфери обробної промисловості. Обсяг їх виробництва за рік знизився на 5,4%, за грудень минулого року — на 6,1%.

Третій рік поспіль продовжує скорочуватися виробництво і розподіл електроенергії, газу і води: за 2015 рік воно скоротилося на 1,6% (в 2014-му — на 0,1%, в 2013-му — на 2,5%).

Підприємствам, що спеціалізуються на видобутку корисних копалин, вдалося в 2015 році наростити обсяги виробництва, проте приріст виявився набагато скромнішим, ніж у попередні роки (0,3% проти 1,4% у 2014 році та 1,1% в 2013-му). При цьому видобуток нерудних будівельних матеріалів впав відразу на 9,9%, в той час як видобуток вугілля збільшився на 4,5%.

Ембарго на ввезення до Росії ряду продовольчих товарів із США, ЄС та деяких їхніх союзників призвело до зростання випуску харчових продуктів. Зокрема, виробництво сирів та сирних продуктів в 2015 році збільшолася відразу на 17,1%, до 581 тис. тонн; яловичини, свинини та субпродуктів — на 13%, до 2,2 млн тонн; виробництво м'яса птиці і субпродуктів — на 9,6%, до 4,3 млн тонн; риби, рибних консервів і т. д. — на 3,5%, до 3,8 млн тонн.

У той же час виробництво горілки, за даними Росстату, скоротилося на 4%, до 639 млн літрів, фруктових та овочевих соків — на 29,5%.

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Раніше дослідження компанії Markit показало, що в грудні 2015 року індекс ділової активності (PMI) в російській промисловості впав до 48,7 пункту, що свідчить про новий спад активності в російській промисловості.