Україна за рік скоротила виробництво сталі майже на 16%, але зберегла 10-те місце в рейтингу

Українські металурги за підсумками 2015 року скоротили виробництво сталі на 15,6% порівняно з 2014 роком - до 22,9 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

У звіті асоціації за 2015 рік лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай – 803,8 млн тонн (зниження порівняно з 2014 роком на 2,3%). Далі йдуть: Японія (105,2 млн тонн, -5%), Індія (89,6 млн тонн, +2,6%), США (78,9 млн тонн, -10,5%), Росія (71,1 млн тонн, -0,5%), Південна Корея (69,7 млн тонн, -2,6%), Німеччина (42,7 млн тонн, -0,6%), Бразилія (33,2 млн тонн, -1,9%) і Туреччина (31,5 млн тонн, -7,4%).

В 2015 році порівняно з 2014 роком 66 країн, що входять до рейтингу WSA, зменшили виробництво сталі в цілому на 2,8% - до 1,623 млрд тонн.

Крім того, повідомляється, що Україна в грудні минулого року залишилася на 10-й сходинці світового рейтингу виробників сталі з показником 1,9 млн тонн. При цьому, порівняно з груднем 2014 року, виробництво сталі в країні в цьому місяці знизилося на 0,2%.

Згідно з повідомленням, за підсумками грудня 2015 року позиції лідера також утримував Китай з показником 64,4 млн тонн (зниження на 5,2% до грудня 2014 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,6 млн тонн, -4,5%), Індія (7,3 млн тонн, -2,4%), США (6 млн тонн, -16,3%), Росія (5,950 млн тонн, -3,3%), Південна Корея (5,9 млн тонн, +2,1%), Німеччина (3 млн тонн, -8,3%), Туреччина (2,7 млн тонн, -1,6%), Бразилія (2,5 млн тонн, -6,1%).

Загалом у грудні минулого року порівняно з груднем 2014 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, зменшили виробництво сталі на 5,7% - до 126,7 млн тонн.

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Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого був найбільш помітний у 2015 році, – зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках.