Україна досі постачає сировину на завод Фірташа в окупованому Криму - ЗМІ

Виробниче об'єднання "Титан" в окупованому Криму продовжує отримувати ильменитовое сировину з материкової частини України, повідомляє BSNews.

"Ільменіт надходить до Криму з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область) по залізниці до Харкова, далі транспортується до Новоросійська і поромом в Крим", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що готова продукція – двоокис титану – відправляється на експорт до країн південно-східної Азії морським шляхом через Новоросійськ, де отримує штамп "зроблено в Росії".