Україна досі постачає сировину на завод Фірташа в окупованому Криму - ЗМІ
14:23, 25 січня 2016Промисловість
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З Житомирської області ільменіт надходить по залізниці до Харкова, далі транспортується до Новоросійська і поромом до Криму.
Україна досі постачає сировиною завод "Титан" в окупованому Криму / investigator.org.ua
Виробниче об'єднання "Титан" в окупованому Криму продовжує отримувати ильменитовое сировину з материкової частини України, повідомляє BSNews.
"Ільменіт надходить до Криму з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область) по залізниці до Харкова, далі транспортується до Новоросійська і поромом в Крим", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що готова продукція – двоокис титану – відправляється на експорт до країн південно-східної Азії морським шляхом через Новоросійськ, де отримує штамп "зроблено в Росії".
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