"Метінвест" Ахметова через низькі ціни на сталь скоротить до третини адмінперсоналу

Найбільша українська гірничо-металургійна група «Метінвест» запланувала в 2016 році скорочення до 30% працівників адміністративного апарату у зв'язку з невизначеною ситуацією на світових ринках сталі, що супроводжується значним зниженням світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, а також зменшенням попиту.

Про це на запит УНІАН повідомили у прес-службі «Метінвесту».

«У цілому адміністративний апарат групи буде скорочений до 30%», - зазначили в групі.

Крім того, прес-служба повідомила, що «Метінвест» продовжив введений в листопаді 2015 року режим зниження витрат, який передбачає скорочення робочого дня адмінперсоналу на 20% з пропорційним зниженням заробітних плат. Спочатку режим вводився на 2 місяці.

«Метінвест» продовжує заходи з оптимізації адміністративних витрат, які включають в себе переведення адміністративного персоналу на неповний робочий тиждень і виведення у простий персоналу незавантажених підприємств», - уточнили в компанії.

Також повідомляється, що для оптимізації витрат у «Метінвесті» діє мораторій на корпоративні заходи, скасовані зовнішні тренінги, припинені програми медичного страхування для адмінперсоналу.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня минулого року компанія «Метінвест» заявила про технічний дефолт, при цьому в кінці червня погодила з інвесторами нові умови за своїми облігаціями з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках на загальну суму 1,153 млрд дол.

У січні-вересні 2015 року компанія скоротила показник EBITDA в 2,7 разу в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року - до 813 млн дол. За цей же час виручка «Метінвесту» скоротилася на 36% - до 5,397 млрд дол.

За словами голови компанії Юрія Риженкова, «Метінвест» за підсумками 2015 року вперше отримає збиток, тоді як протягом багатьох років компанія отримувала прибуток.

У листопаді 2015 року «Метінвест» прийняв рішення про скорочення робочого дня на 20% з пропорційним зниженням заробітних плат для адміністративного персоналу з невизначеною ситуацією на світових ринках сталі, яка призвела до зниження виробництва на підприємствах компанії. При цьому в листопаді компанія отримала негативний показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань) у розмірі 4 млн дол., тоді як у жовтні показник був позитивним і становив 2 млн дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

«Метінвест» в 2014 році скоротив чистий прибуток в 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. За підсумками 6 місяців 2015 року компанія вперше за свою історію отримала збиток, розмір якого становив 166 млн дол.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).