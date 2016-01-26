Прибуток Hyundai став мінімальним за п'ять років

Південнокорейська Hyundai Motor повідомила про падіння прибутку восьмий квартал поспіль, оскільки компанії довелося збільшити знижки, щоб пожвавити продажі в США, а попит на автомобілі на ринках, що розвиваються, перестав зростати.

Hyundai, п'ятий у світі автовиробник поряд з афілійованою Kia Motors Corp, повідомив про падіння чистого прибутку в жовтні-грудні до 1,63 трильйона вон ($1,36 мільярда) з 1,66 трильйона вон роком раніше.

Цей результат збігся з прогнозом аналітиків, які, в середньому, очікували прибутку в розмірі 1,6 трильйона вон, пише Рейтер.

Автовиробник розширив товарно-матеріальні запаси і активно застосовував заходи стимулювання продажів в четвертому кварталі, оскільки збільшив виробництво в кінці року для компенсації спаду щорічних продажів, вважають аналітики.

Операційний прибуток за четвертий квартал впав на 19 відсотків до 1,52 трильйона вон, повідомила компанія, в той час як виручка зросла на 5 відсотків до 24,76 трильйона вон.

Річний прибуток автоконцерну за 2015 рік став найнижчим за п'ять років - $5,3 млрд (знизився на 13%).

Компанія попередила, що перспективи на 2016 рік також залишаються туманними.

"Ми очікуємо, що невизначеність, яка оточує глобальний авторинок, збережеться і цього року",- сказав Hyundai в заяві.