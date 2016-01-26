"Укроборонпром" почав серійні поставки безпілотників українським військовим

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, сьогодні почав серійні поставки вітчизняних безпілотних апаратів Spectator для потреб Міноборони.

Як передає кореспондент УНІАН, перший безпілотний комплекс, який складається з трьох безпілотників і системи управління, був переданий на підприємстві-виробнику "Меридіан", що входить до складу "Укроборонпрому".

Передача відбулася у присутності секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, генерального директора держконцерну Романа Романова, представників Міноборони, а також учених Київського політехнічного інституту, які займалися розробкою безпілотника.

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За інформацією представників концерну, всього найближчим часом буде передано п'ять таких безпілотних комплексів.

За даними "Укроборонпрому", ці безпілотники малопомітні через свої розміри. Електрична силова установка має низький рівень шуму. Максимальна висота безпілотників становить 2 км, швидкість - до 120 км/год, а тривалість безупинного польоту - до 2 годин. Безпілотник не передбачає спеціальних вимог до стартового майданчика і додаткових пристроїв для зльоту. Його можна додатково оснастити камерою денного/нічного бачення з 10-кратним зумом, тепловізійною і мультиспектральною камерами, фотокамерою високого роздільної здатності, датчиком радіаційного фону та іншим обладнанням.