Яресько назвала плюси і мінуси падіння цін на сировинних ринках

Міністерство фінансів України готове переглянути макропоказники розвитку економіки України у зв'язку зі змінами, що мають місце на ключових товарних ринках, включаючи ринок нафти і нафтопродуктів, а також металургії та агропродукції.

Про це на брифінгу повідомила міністр фінансів Наталя Яресько.

«Відпрацьовуємо разом із Мінекономрозвитку, з НБУ і МВФ наше бачення щодо макроекономічних змін. Зміна ціни на нафту, це великий плюс. Але ми бачимо також падіння цін по металургії й агропродукції - це мінус для України. Ми це все обраховуємо, будемо готуватися до перегляду. Зараз ми в процесі», - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, уряд України на поточний момент розглядає оптимістичний сценарій розвитку економіки, згідно з яким зростання ВВП становитиме 2% при інфляції 12%. Аналогічні прогнози видав ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд. Прогноз зростання на 2,9% називали і експерти, думку яких сформував консенсус-прогноз на 2016 рік, підготовлений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Разом з тим, Світовий банк і ключові світові рейтингові агентства більш песимістичні. Вони переконані, що зростання економіки України на тлі війни на сході і падіння цін на основних для нашої країни товарних ринках не перевищить 1% за підсумками 2016 року.