Кабмін ліквідував авіабудівний концерн "Антонов"

Кабінет міністрів України прийняв рішення про остаточну ліквідацію державного авіабудівного концерну "Антонов" у зв'язку з переходом всіх його підприємств до складу оборонного концерну "Укроборонпром", повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"Уряд ухвалив постанову про ліквідацію Державного авіабудівного концерну "Антонов" у зв'язку з відсутністю учасників, оскільки три підприємства, які становили концерн, протягом березня і червня 2015 року вийшли з його складу і були передані до Державного концерну "Укроборонпром", - повідомили у відомстві і зазначили, що дане рішення привело ситуацію у відповідність до чинного законодавства.

Згідно з повідомленням, Кабмін також доручив Мінекономрозвитку створити ліквідаційну комісію й організувати остаточну ліквідацію концерну.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2015 року Кабмін передав держпідприємство "Антонов" з авіаконцерну "Антонов" до складу оборонного концерну "Укроборонпром". Пізніше, в червні, до складу "Укроборонпрому" також увійшли Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) та київський авіаремонтний Завод 410 Цивільної авіації".

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. За підсумками 9 місяців 2015 року "Антонов" збільшив чистий прибуток більш ніж у 8 разів - до 274 мільйонів гривень.

Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.