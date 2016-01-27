Apple: продажі iPhone зростають гірше, ніж будь-коли - BBC

Американський технологічний гігант також очікує подальшого спаду попиту цього року, повідомляє BBC Україна.

У першому фінансовому кварталі компанія продала 74,8 мільйона смартфонів по всьому світу. За той самий період минулого року - 74,5 мільйона.

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За прогнозами Apple, прибуток у наступному кварталі коливатиметься між 50 і 53 мільярдами доларів, хоча у 2014-му за той самий час компанія заробила 58 мільярдів.

Це означатиме перше падіння прибутку від продажу iPhone від часу їхньої появи на ринку.

Незважаючи на те, що компанія не виправдала очікування аналітиків - продати смартфонів на 75 мільйонів - це все одно був рекордний квартал для Apple.

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Її чистий прибуток за три останні місяці станом на 26 грудня 2015-го перевищив 18 мільярдів. 68% тієї суми забезпечили iPhone.