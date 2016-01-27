Toyota знову визнана світовим лідером за кількістю проданих автомобілів

У 2015 році японський концерн Toyota разом зі своїми підрозділами Hino і Daihatsu реалізував 10,15 млн машин - на 0,8% менше, ніж в 2014 році, але закріпив за собою титул світового лідера з продажу авто, передає Bloomberg.

У Volkswagen продажі скоротилися на 2% — до 9,9 млн автомобілів, американського концерну General Motors зросли на 0,2% — до 9,8 млн машин.

Читайте такожToyota знову відкликає 1,6 мільйона авто в Японії через травмованого пасажираЯк повідомляв УНІАН, найбільший автоконцерн у світі - японська корпорація Toyota Motor передбачає до 2050 року практично повністю припинити виробництво і продаж бензинових автомобілів і перейти на випуск гібридних авто і машин на паливних елементах.

Toyota пообіцяла, що буде всіляко просувати цю ідею і постарається переконати уряд, інші компанії та всі зацікавлені сторони в необхідності подібної ініціативи, яка до 2050 р. може призвести до 90-відсоткового скорочення викидів порівняно з рівнем 2010 р.

Компанія також зазначила, що до 2020 р. кількість проданих нею гібридних авто може досягти 15 млн - це вдвічі більше, ніж зараз реалізовано по всьому світу. У 2014 р. частка гібридних авто у продажах Toyota вже становила понад 40%.