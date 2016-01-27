Завод корпорації "Роснано" - гордості Росії - визнали банкрутом

Арбітражний суд Новосибірської області визнав банкрутом завод "Енергетичні рішення" (раніше – "Лиотех"), який належить "Роснано" і ввів процедуру спостереження на п'ять місяців, повідомляє Slon.ru.

"На банкрутство заводу подавали новосибірська і барнаульская компанія, справи об'єднали в одне провадження, а потім в нього вступили ще два кредитора. Загальний обсяг вимог перевищує 8,6 мільйона рублів (105 тисяч доларів). Раніше у ЕР вже відсудили близько 4 мільйонів рублів (48 тисяч доларів), ще за трьома позовами завод уклав мирову угоду", - зазначається в повідомленні.

В "Роснано", як передає "Коммерсантъ", сподівалися, що "під час процедури спостереження завершиться розробка нових, більш затребуваних ринком рішень у таких перспективних сегментах накопичувачів енергії в охороні здоров'я, енергетиці, ЖКГ та оборонної галузі, які допоможуть підприємству вийти з кризи".

Зазначається, що до 2015 року цей же суд ухвалив стягнути з заводу майже півмільярда рублів (6,1 мільйона доларів), отриманих в якості державної підтримки, на користь уряду Новосибірської області.

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Завод, відкритий 2011 року, спочатку був спільним проектом з китайською Thunder Sky Group, але 2013 року іноземці вийшли з проекту. Загальний обсяг інвестицій склав 14,8 мільярда рублів (180 мільйонів доларів). На сайті "Роснано" ЕР називають найбільшим у світі заводом з виробництва літій-іонних акумуляторів.

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Видання зазначає, що завод так і не вийшов на проектну потужність.