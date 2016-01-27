Туреччина більше не звинувачує Україну в демпінгу металопрокату

Туреччина за результатами проведеного розслідування зняла з України звинувачення в демпінгу на ринку металопрокату, що стосуються "Запоріжсталі" і ММК ім. Ілліча, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому країнами, які продавали товар за демпінговими цінами на території Туреччини, були визнані Китай (рівень демпінгу від 15,47% до 18,01%), Росія (від 9,42% до 13,66%), Словаччина (7,02%) і Японія (від 6,95% до 7,92%).

На даний момент Міністерство економіки Туреччини очікує коментарів від зацікавлених сторін для остаточного затвердження результатів розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році, у зв'язку зі світовими тенденціями зниження цін на металургійну сировину і готову продукцію на світових ринках, скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 38% порівняно з 2014 роком - до 8,082 мільярда доларів з 12,929 мільярда доларів.