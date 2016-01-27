"Укроборонпром" і КБ "Південне" реалізують проект нового ракетного комплексу "Сапсан"

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонні підприємства України, і конструкторське бюро "Південне" спільно реалізують проект ракетного комплексу "Сапсан", який був заморожений керівництвом Міністерства оборони України в 2013 році.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов.

"Все, що залежить від "Укроборонпрому", за програмою "Сапсан" реалізується в повному обсязі і буде виконано в строк. Робота над проектом ведеться вже досить тривалий період", - сказав Романів.

Як повідомляв УНІАН, розробка нового оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" була розпочата ще в 2006 році, а початок серійного виробництва було заплановане на 2015 рік. В 2013 році програма була заморожена екс-міністром оборони Павлом Лебедєвим з причини неефективного використання бюджетних коштів. Згідно проектної документації, на реалізацію проекту "Сапсан" необхідно близько 3,7 мільярда гривень.

Наприкінці 2015 року вище керівництво країни заявило, що в оборонному замовленні на 2016 рік пріоритет буде надаватися розробки та виробництва вітчизняних сучасних ракетних комплексів, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони і зв'язку, а також нових зразків бронетанкової техніки.

Крім того, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, в Україні вже йде розробка нового проекту, що перевищує характеристики "Сапсана".

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Довідка УНІАН. "Сапсан" — проект багатофункціонального ракетного комплексу, в якому в якості засобів ураження передбачається використовувати оперативно-тактичні, зенітні і протикорабельні ракети. Розроблений конструкторським бюро "Південне" спільно з Південним машинобудівним заводом ім. А. М. Макарова. Орієнтовна дальність ракети – від 50 кілометрів до 480 кілометрів.