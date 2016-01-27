Туреччина почне власне виробництво танків нового покоління в 2017 році

Заявка компанії включає в себе виробництво першої партії з 250 танків і інтегрованої логістичної підтримки програми, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Defense News.

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Компанія заявила про завершення виробництва прототипів Altay, які зараз проходять всі необхідні випробування.

Турецькі чиновники заявили, що серійне виробництво танків Altay почнеться в 2017 році.

Найближчим часом влада Туреччини має намір оголосити тендер на серійне виробництво танків Altay. У ньому, крім компанії-розробника Otokar, також мають намір взяти участь BMC і FNSS, що спеціалізуються на випуску броньованих машин.

Турецькі офіційні особи заявили, що Пакистан, Саудівська Аравія і деякі інші країни Перської затоки виявляють великий інтерес до нового танку.