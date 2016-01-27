Євразійський союз вводить антидемпінгове мито на труби з України

Колегія Євразійської економічної комісії (наднаціональний орган Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії та Киргизії) прийняла рішення запровадити антидемпінгове мито на українські безшовні нержавіючі труби діаметром до 426 мм терміном на 5 років у розмірі 18,96% митної вартості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

Наголошується, що для ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» і ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» встановлюється мито у розмірі 4,32% митної вартості.

«За період з 2011 до 2014 року загальний обсяг імпорту труб з корозійностійкої сталі до країн Євразійського економічного союзу впав на 28,7%. Водночас обсяг імпортних поставок таких труб з України зріс на 15,9%, що призвело до зростання частки таких поставок у загальному обсязі імпорту більш як у півтора разу: з 33,2% у 2011 році до 54% у 2014 році», - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що в той же період ціна українських нержавіючих труб знизилася на 9,1%, хоча ціни на такі труби з третіх країн, навпаки, демонстрували зростання на 20,5%. В ході тендерів на поставку безшовних нержавіючих труб до країн Союзу цінове заниження з боку українських виробників у 2014 році досягало 29,33%, в 2015 році середня цінова заниження за порівнянними товарами з боку українських виробників становило близько 13%.

Встановлений у ході розслідування розмір демпінгової маржі становив 18,96 %.

Під ціновим тиском з боку демпінгового імпорту нержавіючих труб з України в 2011-2014 роках середньозважена відпускна ціна виробників з країн ЄАЕС знизилася на 2,5% при одночасному зростанні середньозваженої собівартості на 5,7%. Це призвело до різкого зниження рентабельності продажів до вкрай низького рівня ‑ у 4,9 разу нижче показника рентабельності 2011 року і в 6 разів нижче показника рентабельності 2013 року. Прибуток виробників країн ЄАЕС від продажу безшовних нержавіючих труб з 2011 до 2014 року впав на 73,9 %.

Рішення набирає чинності після закінчення 30 календарних днів з дати його офіційного опублікування.