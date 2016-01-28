Російський "АвтоВАЗ" знижує зарплати на 20% і готує нові скорочення

"АвтоВАЗ" знизить зарплати на 20%, передає кореспондент Газеты.ru з посиланням на прес-конференцію.

"Дане рішення пов'язане з тим, що з 15-го лютого тольяттінській автогігант "АвтоВАЗ" переходить на чотириденний графік роботи", - йдеться в повідомленні.

"Заробітна плата буде знижена на 20% з 15-го лютого. Вже на даний час близько 3 тисяч співробітників переведені на соціальні роботи", - заявив президент підприємства Бу Андерссон.

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Раніше міністр праці РФ Максим Топілін сказав, що на "Автовазі" протягом поточного року можуть скоротити до 2 тисяч співробітників, але це будуть планові скорочення.

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Як повідомлялося, 2015 року російські дилери "Автовазу" продали 269 тисяч автомобілів Lada, приблизно на 30% менше, ніж 2014 року. У 2014 році компанія реалізувала близько 387 тисяч автомобілів Lada.