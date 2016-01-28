"Укроборонпром" відтермінував поставку танків "Оплот" до Таїланду

Відправка третьої партії танків "Оплот", новітньої розробки української бронетанкової галузі, за контрактом до Таїланду, яку держконцерн "Укроборонпром" планував здійснити до кінця 2015 року, в черговий раз відстрочено.

Про це в коментарі УНІАН повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.

"Третьої партії "Оплотів" - відстрочена поставка буквально на найближчий період 2016 року", - сказав він.

Романів також зазначив, що концерн готовий забезпечити даною технікою українську армію, в разі наявності "Оплотів" у держоборонзамовленні на 2016 рік.

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Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про труднощі виробництва танків "Оплот".

Зокрема, згідно з озвученими планами, поставка третьої партії танків "Оплот" до Таїланду мала відбутися до кінця 2015 року. Але вже в грудні 2015 року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про намір таїландської влади через зривів термінів поставок замінити український танк аналогічними екземплярами з Росії і Китаю. Представники "Укроборонпрому" назвали її помилковою і проплаченою конкурентами. Пізніше, на початку 2016 року, представники збройних сил Королівства Таїланд провели інспекцію виробничих потужностей заводу, а також вже виготовлених "Оплотів" і їх безпосереднє виробництво. За даними концерну, представники тайської сторони відзначили, що "підприємство збільшує виробничі потужності, відбувається поступова модернізація та переоснащення верстатного парку".

У червні 2015 року керівництво "Укроборонпрому" за зрив виробничих планів звільнило керівника "Заводу ім. Малишева", що займається виробництвом танків "Оплот". У концерні також повідомили, що через брак власних потужностей для виробництва танків "Оплот" залучаються приватні підприємства.

Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" було підписано в 2011 році, загальна вартість - близько 250 мільйонів доларів. Перша партія з 5 танків була поставлена наприкінці 2013 року. У червні 2015 року концерн виконав чергову поставку з 5 танків.

Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово зазначало, що "Оплот" вигідніше експортувати, ніж використовувати АТО, а отримані кошти дозволять модернізувати наявну на складах техніку.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.