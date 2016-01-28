ЄС введе мита для російських і китайських металургів

Єврокомісія введе попередні мита проти постачальників холоднокатаного прокату з Росії у розмірі до 26%, поки йде антидемпінгове розслідування.

Про це повідомляє Рейтер з посиланням на джерела, знайомі з планами європейського регулятора.

Мита також будуть введені проти китайської продукції, але значно нижчі - близько 16%.

Розслідування імпорту холоднокатаного прокату з Росії та Китаю розпочали у квітні минулого року за скаргою об'єднання європейських металургів Eurofer.

У грудні Єврокомісія видала розпорядження митним органам реєструвати всі обсяги російського і китайського імпорту цієї продукції.

Основними російськими експортерами холоднокатаного прокату є Сєвєрсталь, Новолипецький металургійний комбінат і Магнітогорський металургійний комбінат.

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Раніше, 22 січня, штрафні мита щодо російської сталі ввела Туреччина. Міністерство економіки країни встановило мито на гарячекатаний плоский прокат Магнітогорського металургійного комбінату (ММК) Віктора Рашнікова (ставка 13,7%), «Сєвєрсталі» (12,4%) і НЛМК (9,4%). У сукупному турецькому імпорті гарячого прокату на частку російської сталі припадає 19,2% (825 тис. тонн).