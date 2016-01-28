Абромавичус про вільну торгівлю з ЄС: нам потрібні не квоти, а багатомільярдні інвестиції

Україні для повного використання преференцій зони вільної торгівлі з Євросоюзом, яка набула чинності 1 січня, потрібні багатомільярдні інвестиції, повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус.

"Можна говорити: квоти (для української продукції - УНІАН) збільшили на 50% - отже, Європа поступилася. Але насправді нам потрібні інвестиції. Нам потрібні багатомільярдні європейські та азіатські інвестиції в нашу країну для експорту товарів до Євросоюзу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, експорт товарів з України за 11 місяців 2015 року зменшився на 30,9%, до 34,5 млрд дол., на тлі різкого падіння виробництва в Донецькій і Луганській областях та несприятливої кон'юнктури на ключових для України товарних ринках.

Український експорт до ЄС становить 34% від загального обсягу експорту. Обсяг експорту до Росії на кінець 2015 року становив 12,7%.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацювала в повному обсязі з 1 січня 2016 року. Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування запровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року.